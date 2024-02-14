Из Калининградской области в Тунис впервые отправили партию пшеницы

Из Калининградской области впервые отправили в Тунис партию продовольственной пшеницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Как уточнили в Россельхознадзоре, 26 тысяч тонн пшеницы экспортировано в Тунисскую Республику судовыми партиями. Осуществлен досмотр партий, отобраны образцы, проведены все необходимые лабораторные исследования.

«Установлено, что подкарантинная продукция полностью соответствует фитосанитарным требованиям Туниса. Ведомством выдано три фитосанитарных сертификата на пшеницу продовольственную», — добавили в ведомстве.