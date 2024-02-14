Росстат отметил в январе существенный рост цен на часть плодоовощной продукции

В январе существенно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Заметнее всего в январе подорожали на огурцы — сразу на 20,1%. На втором месте капуста — +15,2%, на третьем виноград, выросший в цене на 13,6%. Помидоры стали дороже на 10,6%, морковь — на 9,1%, свекла — на 8,8%, картофель — на 8,0%, лук — на 7,0%, бананы — на 5,7%, чеснок — на 5,6%. В то же время в январе снизились цены на апельсины (-5,3%) и лимоны (-3,4%).

Среди других продовольственных товаров в январе выросли цены на баранину — на 2,6%, масло оливковое — на 2,4%, рыбу живую и охлажденную -на 2,0%, кетчуп — на 1,9%, масло сливочное — на 1,8%, крупу манную, филе сельди соленое, конфеты шоколадные натуральные — на 1,7%, говядину — на 1,6%.При этом подешевели: куры охлажденные и мороженые — на 2,5%, яйца куриные — на 1,8%, крупа гречневая — на 1,1%, свинина — на 0,7%.