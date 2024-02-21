Утвержден перечень документов для вывоза товаров из региона на территорию ЕАЭС

Утвержден перечень документов, подтверждающих статус товаров как товаров Евразийского экономического союза при их вывозе с территории Особой экономической зоны в Калининградской области на остальную часть таможенной территории ЕАЭС. Об этом со ссылкой на распоряжение Правительства РФ сообщает пресс-служба областного таможенного управления.

«Такими документами являются таможенные декларации, транспортные (перевозочные), коммерческие и иные документы, используемые в качестве декларации на товары, акты экспертизы торгово-промышленной палаты, ветеринарные, фитосанитарные документы (сертификаты, свидетельства), документы (в том числе паспорт изделия, гарантийный талон на изделие), подтверждающие, что товары произведены на территории Калининградской области в период до создания на этих территориях ОЭЗ, акты забора проб и образцов лекарственных препаратов, документы, сопровождавшие почтовые отправления, и прочее», — уточняется в сообщении.

Также подчеркивается, что копии таможенных деклараций должны быть заверены подписью и личной номерной печатью должностного лица таможенного органа.