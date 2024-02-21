Утвержден перечень документов для вывоза товаров из региона на территорию ЕАЭС

Все новости по теме: Таможенные проблемы

Утвержден перечень документов, подтверждающих статус товаров как товаров Евразийского экономического союза при их вывозе с территории Особой экономической зоны в Калининградской области на остальную часть таможенной территории ЕАЭС. Об этом со ссылкой на распоряжение Правительства РФ сообщает пресс-служба областного таможенного управления.

«Такими документами являются таможенные декларации, транспортные (перевозочные), коммерческие и иные документы, используемые в качестве декларации на товары, акты экспертизы торгово-промышленной палаты, ветеринарные, фитосанитарные документы (сертификаты, свидетельства), документы (в том числе паспорт изделия, гарантийный талон на изделие), подтверждающие, что товары произведены на территории Калининградской области в период до создания на этих территориях ОЭЗ, акты забора проб и образцов лекарственных препаратов, документы, сопровождавшие почтовые отправления, и прочее», — уточняется в сообщении.

Также подчеркивается, что копии таможенных деклараций должны быть заверены подписью и личной номерной печатью должностного лица таможенного органа.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter