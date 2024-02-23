Минсельхоз: Калининградская область продолжает экспортировать зерно в Литву

Экспорт зерна из Калининградской области осуществлялся в страны Северной и Южной Америки (Мексика, Бразилия), Северной Европы (Литва), Азиатского региона (Китай), Северной Африки (Марокко). Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства, основным экспортером зерновых в регионе является группа компаний «Содружество».



В 2024 году планируется поставить за пределы России более 500 тыс. тонн зерновых, сохранив объем экспорта на уровне 2023 года. «На экспорт поставляется профицитный остаток зерна, не потребленный внутренним рынком. В связи с этим объем поставок зерновых культур на внешний рынок будет, в первую очередь, зависеть от урожая зерна в текущем году. Направления экспорта зерновых культур останутся прежними», — отметил представитель пресс-службы. Более 90% экспорта приходится на пшеницу, уточнили в пресс-службе. В незначительных объемах регион экспортирует кукурузу и ячмень.

По данным областных властей, внутрирегиональная потребность в зерне составляет сейчас около 411 тыс. тонн. Урожай зерна в области в 2023 году составил порядка 650 тыс. тонн.