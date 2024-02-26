Областные власти переписали бюджетный прогноз на более оптимистичный

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Региональное правительство скорректировало бюджетный прогноз до 2036 года в сторону более оптимистичных параметров. Это следует из постановления за подписью губернатора Антона Алиханова. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В частности, повышены прогнозируемые доходы консолидированного бюджета Калининградской области. Ожидается, что в текущем году они увеличатся до 148,2 млрд рублей и окажутся на 3,7 млрд рублей больше, чем предполагалось год назад. Прогноз налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета оказался выше на 7,2 млрд рублей, чем до этого. Параллельно на 2,4 млрд рублей увеличен прогнозируемый дефицит консолидированного бюджета, а прогноз безвозмездных поступлений в него снижен на 3,6 млрд рублей — до 49,9 млрд.

Прогноз доходов областного бюджета на 2024 год увеличен на 1,1 млрд рублей — до 124,2 млрд рублей.

В 2036 году, считают областные власти, консолидированный бюджет достигнет 218,2 млрд рублей — таким образом, разница между прогнозами от февраля 2023 года и от февраля 2024 года составляет 11 млрд рублей.

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