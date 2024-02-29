Инвестсовет одобрил передачу земли без торгов под спортбазу у «Гианта»

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Совет по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области признал масштабным строительство в конце Московского проспекта в Калининграде универсальной спортивной базы. Соответствующая информация содержится в протоколе заочного заседания инвестсовета, прошедшего в середине февраля.

Проект «Строительство универсальной спортивной базы в г. Калининграде» планирует реализовать ООО «Спорт-Проект», учредителем которого, по данным из открытых источников, является Иса Евлоев. Профильному министерству поручено подготовить распоряжение губернатора Калининградской области о предоставлении компании в аренду без проведения торгов земельного участка с кадастровым номером 39:15:133009:3954 «в целях размещения объекта социально-культурного назначения».

Отметим, по данным публичной кадастровой карты, земельный участок площадью 14744 кв. м расположен на Московском проспекте в районе ТЦ «Гиант», разрешенное использование — обеспечение занятий спортом в помещениях, кадастровая стоимость — 15,9 млн рублей.

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Земельный участок под строительство на публичной кадастровой карте

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