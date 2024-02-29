В Калининградской области за шесть лет удвоился объём бытовых услуг

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В Калининградской области за 6 лет удвоился объём платных бытовых услуг. По данным Калининградстата, в 2017 году он составлял 6,4 млрд рублей, а в 2023 году вырос до 12,4 млрд. Значительную часть этого объема составляет техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (4,67 млрд). далее следуют ремонт и строительство жилья (2,58 млрд) и парикмахерские услуги (1,5 млрд).

Если сравнивать с 2012 годом, то за десять лет число объектов бытового обслуживания в регионе по ряду сфер снизилось. Так число точек сократили мастерские по ремонту обуви (с 242 до 202) и пошиву одежды (с 303 до 257), также уменьшилось число компаний по ремонту и строительству жилья (с 314 до 280). При этом увеличилось число фотоателье (с 158 до 239), мастерских по ремонту аппаратуры и бытовой техники (с 127 до 158), изготовлению и ремонту мебели (с 165 до 330), станций техобслуживания автомобилей (с 433 до 603), парикмахерских (с 561 до 884).



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