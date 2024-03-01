В регионе заявили инвестпроект «водно-оздоровительного комплекса»

В Калининградской области заявлен инвестпроект по строительству водно-оздоровительного комплекса. Его рассмотрели на одном из заочных заседаний совета по улучшению инвестиционного климата. Протокол по итогам мероприятия опубликован на инвестиционном портале региона.



Проект заявила компания «Аквафилд», которая была зарегистрирована в Калининградской области в июне 2021 года. Ее учредителем и директором выступает предприниматель из Хабаровска Марина Меркулова. Как отмечает портал Rugrad, она входит в состав учредителей ООО «ДВ Невада». Портал Konkurent.ru называет это юрлицо управляющей компанией сети гипермаркетов «Самбери». Меркулова также контролирует порядка 31% в уставном капитале компании «Эником», которой принадлежит товарный знак «Эником Невада Групп».

Как указано в протоколе по итогам заседания инвестсовета, с ООО «Аквафилд» решили заключить соглашение о сопровождении проекта, а также информационно-консультационной и организационной поддержке. Предполагаемое место строительства объекта в документе не приводится.