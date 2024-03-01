В регионе заявили инвестпроект «водно-оздоровительного комплекса»

Все новости по теме: Масштабные инвестпроекты

В Калининградской области заявлен инвестпроект по строительству водно-оздоровительного комплекса. Его рассмотрели на одном из заочных заседаний совета по улучшению инвестиционного климата. Протокол по итогам мероприятия опубликован на инвестиционном портале региона.

Проект заявила компания «Аквафилд», которая была зарегистрирована в Калининградской области в июне 2021 года. Ее учредителем и директором выступает предприниматель из Хабаровска Марина Меркулова. Как отмечает портал Rugrad, она входит в состав учредителей ООО «ДВ Невада». Портал Konkurent.ru называет это юрлицо управляющей компанией сети гипермаркетов «Самбери». Меркулова также контролирует порядка 31% в уставном капитале компании «Эником», которой принадлежит товарный знак «Эником Невада Групп».

Как указано в протоколе по итогам заседания инвестсовета, с ООО «Аквафилд» решили заключить соглашение о сопровождении проекта, а также информационно-консультационной и организационной поддержке. Предполагаемое место строительства объекта в документе не приводится.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter