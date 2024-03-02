Белоруссия повысила минимальные экспортные цены на свою «молочку»

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Белоруссия повысила предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на постановление Минсельхозпрода республики, опубликованного в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с постановлением, с 1 марта молоко и сливки, сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах нельзя продавать России дешевле 320 рублей за килограмм (ранее 310); сливочное масло с содержанием молочного жира 80% и более — 585 рублей (ранее 560); сливочное масло с содержанием молочного жира более 72%, но менее 80% — 535 рублей (ранее 510).

Также повысились цены для продажи в Россию на нежирные и обезжиренные сыры для плавления — 310 российских рублей за килограмм (ранее 305), жирностью 45% и ниже — 400 рублей (ранее 395), жирностью выше 45% — 405 рублей (ранее 400).

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