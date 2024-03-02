Белоруссия повысила минимальные экспортные цены на свою «молочку»

Белоруссия повысила предельные минимальные цены на отдельные виды товаров, реализуемые по внешнеторговым договорам. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на постановление Минсельхозпрода республики, опубликованного в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с постановлением, с 1 марта молоко и сливки, сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах нельзя продавать России дешевле 320 рублей за килограмм (ранее 310); сливочное масло с содержанием молочного жира 80% и более — 585 рублей (ранее 560); сливочное масло с содержанием молочного жира более 72%, но менее 80% — 535 рублей (ранее 510).

Также повысились цены для продажи в Россию на нежирные и обезжиренные сыры для плавления — 310 российских рублей за килограмм (ранее 305), жирностью 45% и ниже — 400 рублей (ранее 395), жирностью выше 45% — 405 рублей (ранее 400).