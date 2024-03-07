Объём кредитования малого и среднего бизнеса за год вырос в регионе на треть

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В 2023 году объём кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) в Калининградской области увеличился по сравнению с прошлым годом на 33%. За 12 месяцев банки выдали предпринимателям кредиты на сумму 125,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка.

Доля кредитования в иностранной валюте постепенно снижалась, начиная с 2022 года, и в итоге в 2023 году доля рублевых кредитов МСП достигла 100%, отметили в ЦБ.

Кредитный портфель МСП на 1 января 2024 года возрос в 1,5 раза до 105,1 млрд рублей в годовом выражении. При этом улучшилось качество кредитного портфеля: доля просроченной задолженности снизилась с 4,8% на 1 января 2023 года до 2,7% на 1 января 2024 года.

«Банк России продолжает предоставлять кредиты на льготных условиях кредитным организациям, которые вступили в программу стимулирования кредитования субъектов МСП. С 9 января этого года совокупный лимит по механизму поддержки кредитования субъектов МСП увеличен с 288,3 до 320 млрд рублей. Из этих средств 256 млрд рублей предназначены для системно значимых кредитных организаций. Увеличение лимита позволит банкам-участникам механизма предоставить в 2024 году инвестиционные кредиты на сумму до 100 млрд рублей», — прокомментировал управляющий Отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый.

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