Центробанк продлил на полгода ограничения на снятие наличной валюты

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение ЦБ.

Ограничения продлеваются на полгода — до 9 сентября. До указанной даты можно снимать не более $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро. При этом для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие иностранной валюты в сумме остатка денежных средств на 0:00 мск указанной даты, но не более $10 тыс. (или эквивалентной суммы в евро). Остальные средства с валютных счетов и вкладов по-прежнему можно получить в рублях.

Как пояснили в Центробанке, ограничения сохраняются в связи с действующими антироссийскими санкциями. Напомним, регулятор ввел ограничение на снятие валюты и ее продажу 9 марта 2022 года на фоне введенного в рамках санкций запрета на ввоз в страну банкнот долларов и евро.