Калининградстат: среднемесячная зарплата за декабрь составила 74301 рубль

Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных, средних и малых организаций Калининградской области в декабре 2023 года составила 74301 рубль. Такие данные представил Калининградстат в своем очередном отчете.



«По сравнению с соответствующим месяцем 2022 года заработная плата выросла на 16,6%, — сообщает Калининградстат, — по сравнению с ноябрем 2023 года — на 34,8%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в декабре 2023 года составила 107,8% к уровню декабря 2022 года и 133,3% — к уровню ноября 2023 года».

В среднем за год номинальная заработная плата работников, по предварительным данным, составила 54673,9 руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года заработная плата выросла на 14,3%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в 2023 году составила 107,4% к соответствующему периоду 2022 года.

Наиболее высокую заработную плата в 2023 году получали работники, занятые в финансовой и страховой деятельности (98549,6 руб.). Также к видам деятельности с наиболее высоким уровнем заработной платы в 2023 году относят:

— добычу полезных ископаемых (157,3%);

— деятельность в области информации и связи (150,8%);

— сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (126,0%).

Наименьший рост зарплат по итогам года, как уверяют в Калининградстате, был у сотрудников, занятых в:

— административной деятельности сопутствующих дополнительных услугах (65,5%);

— деятельности по операциям с недвижимым имуществом (64,1%);

— деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (61,7%).