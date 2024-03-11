Голикова: за шесть лет реальная заработная плата в РФ выросла более чем на 30%

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Реальная заработная плата в России выросла более чем на 30% за последние шесть лет на фоне снижения безработицы. Об этом сообщила на выставке-форуме «Россия» вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, пишет «Коммерсант».

«И мы видим существенный рост более чем на 30% за эти шесть лет реальной заработной платы. А за последний 2023 год по сравнению с 2022-м — на 7,8%. Это серьезные сдвиги, которые происходят», — сообщила Татьяна Голикова, уточнив, что безработица за тот же период снизилась на 20%.

Как напоминает информагентство со ссылкой на ранее опубликованные данные Росстата, по итогам 2023 года уровень бедности в России сократился до 9,3%, или до 13,5 млн человек. Это новый исторический минимум (прошлый был достигнут по итогам 2022 года — 9,8%, или 14,3 млн человек).

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