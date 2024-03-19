В регионе снова утвердили список продукции, необходимой для импортозамещения

Региональные власти вновь установили перечень продукции, необходимой для импортозамещения в условиях санкций. Соответствующее постановление за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовали 18 марта на портале правовой информации.

В перечень вошли в числе прочего лекарственные средства, медицинское оборудование, основные металлы, ножевые и универсальные скобяные изделия, компьютерное, электронное и оптическое оборудование. Кроме того, в список включены автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы, а также ряд услуг, связанных с обработкой металлов.