В регионе снова утвердили список продукции, необходимой для импортозамещения

Региональные власти вновь установили перечень продукции, необходимой для импортозамещения в условиях санкций. Соответствующее постановление за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовали 18 марта на портале правовой информации.
В перечень вошли в числе прочего лекарственные средства, медицинское оборудование, основные металлы, ножевые и универсальные скобяные изделия, компьютерное, электронное и оптическое оборудование. Кроме того, в список включены автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы, а также ряд услуг, связанных с обработкой металлов.Постановление вступило в силу 18 марта. Оно будет действовать до конца 2024 года. Предыдущее постановление, которое существенно не отличается от нынешнего, действовало до конца 2023 года. Перечень устанавливается для предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без торгов для выпуска продукции, необходимой для импортозамещения.