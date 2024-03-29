СМИ: Генпрокуратура добивается национализации макаронной фабрики «Макфа»

Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий — АО «Макфа». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.



По данным источников издания, иск Генпрокуратуры поступил в Центральный райсуд Челябинска. «Обычно уже на стадии предварительных слушаний требование о заморозке спорных активов удовлетворяется, а разбирательство укладывается в пару заседаний», — отмечает «Коммерсант».

Надзор требует обратить в доход государства акции «Макфы», управляющей компании «Агромакфа», «Смака», «Первого хлебокомбината», «Челябинскоблгаза», «Новой пятилетки», «Долговской», «Урал-Медиа», управляющей компании «Медиа-Центр» и др. Их собственниками являются Михаил Юревич (с 2000 по 2005 — депутат Госдумы, с 2005 до 2010 — глава Челябинска, затем до 2014 года — губернатор Челябинской области) и Вадим Белоусов (депутат Госдумы трех созывов с 2011 по 2023 год).

Как считают в прокуратуре, бенефициары занимались бизнесом, будучи представителями органов госвласти. «По закону они должны были прекратить занятия бизнесом, отказавшись в том числе от участия в управлении коммерческими структурами, и декларировать свои активы, однако прокурорская проверка установила, что они „фактически“ владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали. „При этом высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов“, говорится в документе. Управление же бизнес-активами ответчики осуществляли через родственников и доверенных лиц», — пишет издание.

В связи с возбуждением уголовных дел по факту получения взяток на 3 млрд 253 млн руб. за покровительство подрядчикам дорожного строительства в Челябинской области Юревич и Белоусов скрылись и были объявлены в международный розыск. По информации «Коммерсанта», они продолжают контролировать бизнес, получая через офшоры, согласно информации Росфинмониторинга, порядка 2 млрд рублей ежегодно.

Сообщения о состоявшейся или планируемой национализации поступают из разных регионов России. Так, в Калининградской области в доход государства были обращены акции морского торгового порта, контрольным пакетом акций которого владел депутат Госдумы Андрей Колесник. Сейчас порт планируется приватизировать во второй раз.