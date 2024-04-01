СМИ: «Лукойлу» снова отказали в лицензировании участка в Балтийском море

Правительство РФ вновь отказало компании «Лукойл» в лицензировании участка «Надежда» в Балтийском море. На этот раз, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в Минприроды, власти требуют от компании предоставить более актуальные данные по программе экологических исследований, которые необходимы для подтверждения безопасности геологоразведки в этом районе.



«Компания подавала заявку летом 2023 года. Белый дом теперь просит компанию актуализировать программу экологических исследований, поскольку в материалах была приложена программа от 2021 года. Это означает, что „Лукойлу“ придется вновь направлять документы в Роснедра (в летнее или зимнее окно) и заново получать необходимые заключения ведомств, в частности, Минприроды, ФСБ, Минобороны и Минэнерго», — пишет издание.

В «Лукойле» не ответили на запрос «Коммерсанта».