СМИ: «Лукойлу» снова отказали в лицензировании участка в Балтийском море

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Правительство РФ вновь отказало компании «Лукойл» в лицензировании участка «Надежда» в Балтийском море. На этот раз, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в Минприроды, власти требуют от компании предоставить более актуальные данные по программе экологических исследований, которые необходимы для подтверждения безопасности геологоразведки в этом районе.

«Компания подавала заявку летом 2023 года. Белый дом теперь просит компанию актуализировать программу экологических исследований, поскольку в материалах была приложена программа от 2021 года. Это означает, что „Лукойлу“ придется вновь направлять документы в Роснедра (в летнее или зимнее окно) и заново получать необходимые заключения ведомств, в частности, Минприроды, ФСБ, Минобороны и Минэнерго», — пишет издание.

В «Лукойле» не ответили на запрос «Коммерсанта».

Участок недр «Надежда» находится в 12 милях (около 22 км) от Куршской косы. Нефтекомпания, являющаяся единственным недропользователем в Балтийском море, пытается получить лицензию на «Надежду» с 2016 года.

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