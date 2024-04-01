В России в пять раз снизился порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц

С 1 апреля в пять раз снизился установленный для физических лиц порог беспошлинного ввоза товаров, которые россияне покупают в зарубежных онлайн-магазинах. Об этом пишет РИА Новости.

Порог снизился автоматически до 200 евро из-за окончания срока действия принятого в октябре 2023 года решения Евразийской экономической комиссии о его повышении до 1000 евро сроком до 1 апреля 2024-го. До сегодняшнего дня он составлял 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

Как напоминает информагентство, до 2019 года этот порог в России составлял 1000 евро, затем его несколько раз снижали, с января 2020 года он составлял 200 евро, после чего временно был повышен сразу до 1000 евро.