Перевозчик: многие калининградские водители ушли работать в Европу

Большое количество водителей, занимавшихся международными автоперевозками в Калининградской области, перешло на работу в Европу. Об этом сообщил соучредитель компании «Сталена», представитель Ассоциации международных автоперевозчиков Сергей Гоз в интервью на радио «Балтик Плюс».



«На самом деле, большое количество наших коллег ушли работать в Европу — за другие, безусловно, деньги», — сказал предприниматель. Отвечая на вопрос о зарплатах калининградских дальнобойщиков, он сообщил, что они составляют «от ста тысяч рублей». «Все зависит от количества рейсов, какое водитель сделает», — уточнил Сергей Гоз.

По его оценке, по сравнению с концом 2022 года парк автомобильных грузоперевозчиков в регионе сократился с девяти тысяч грузовиков до порядка семи тысяч. Из них около двух-трех тысяч сейчас работают на территории «большой» России. «То есть это те наши коллеги, кто сюда не возвращается или возвращается крайне редко», — пояснил Гоз.