Перевозчик: многие калининградские водители ушли работать в Европу

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Большое количество водителей, занимавшихся международными автоперевозками в Калининградской области, перешло на работу в Европу. Об этом сообщил соучредитель компании «Сталена», представитель Ассоциации международных автоперевозчиков Сергей Гоз в интервью на радио «Балтик Плюс».

«На самом деле, большое количество наших коллег ушли работать в Европу — за другие, безусловно, деньги», — сказал предприниматель. Отвечая на вопрос о зарплатах калининградских дальнобойщиков, он сообщил, что они составляют «от ста тысяч рублей». «Все зависит от количества рейсов, какое водитель сделает», — уточнил Сергей Гоз.

По его оценке, по сравнению с концом 2022 года парк автомобильных грузоперевозчиков в регионе сократился с девяти тысяч грузовиков до порядка семи тысяч. Из них около двух-трех тысяч сейчас работают на территории «большой» России. «То есть это те наши коллеги, кто сюда не возвращается или возвращается крайне редко», — пояснил Гоз.

В 2023 году в инициативной группе перевозчиков сообщали, что водители калининградских автопредприятий вынуждены переходить на работу в литовские и польские компании. Представители отрасли поясняли, что увольнение сотрудников связано с плохими условиями труда в регионе, непредсказуемыми очередями на границах, а также постоянными стрессами из-за изменения требований стран Балтии к грузу и транспортным средствам.

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