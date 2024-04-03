В феврале безработица в России вновь обновила исторический минимум

В феврале 2024 года безработица в России в составила 2,8%, что соответствует минимальному значению за весь период наблюдений показателя с 1991 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

Общая численность безработных в России в феврале 2024 года составила 2 млн 109 тыс. человек, что на 41 тыс. ниже показателя января 2024 года, когда безработица в РФ составляла 2,9%. Это был предыдущий исторический минимум, достигнутый в октябре прошлого года и удержавшийся в ноябре, после чего в декабре показатель вырос до 3,0%.