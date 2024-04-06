В регионе снизились объемы производства мебели, химвеществ и компьютеров

В регионе снизились объемы производства мебели, химвеществ и компьютеров
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области за минувший год упали объемы производства мебели, химических веществ, электрооборудования и компьютеров. К таким выводам пришли эксперты Калининградстата, опубликовавшие в пятницу, 5 апреля, доклад о социально-экономическом положении региона в январе-феврале 2024 года.

Снижение объемов выявлено на следующих производствах:

  • напитков — 97,4% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 95,7%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 96,5%);

  • электрического оборудования — 78,6% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 33,8%; февраль 2024 года к февралю 2023 года —79,4%);

  • химических веществ и химических продуктов— 98,5% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 187,2%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 96,7%);

  • компьютеров, электронных и оптических изделий — 81,4% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 182,1%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 110,9%);

  • мебели — 86,0% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 116,5%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 82,9%).

При этом в трех последних случаях зафиксирован февральский рост по сравнению с январём 2024 года.

Уверенный рост в 2,1 раза показало металлургическое производство (февраль 2024 года к январю 2024 года — 142,6%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — рост в 2,5 раза); производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях выросло в 2,4 раза (февраль 2024 года к январю 2024 года — 125,7%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — рост в 2,7 раза); а также в 2,9 раза — автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (февраль 2024 года к январю 2024 года — рост в 4,4 раза; февраль 2024 года к февралю 2023 года — рост в 5,5 раза).

Эксперты называют и другие растущие направления обрабатывающих производств:

  • пищевых продуктов — 111,9% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 101,4%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 118,7%);

  • текстильных изделий— 105,0% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 109,2%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 116,9%);

  • одежды — 125,1% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 136,4%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 169,1%);

  • обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели — 100,3% (февраль 2024 года к январю 2024 года — рост в 11,5 раза; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 100,2%);

  • бумаги и бумажных изделий — 112,6% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 79,8%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 103,7%);

  • резиновых и пластмассовых изделий — 111,4% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 103,0%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 107,7%);

  • прочей неметаллической минеральной продукции — 118,3% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 130,5%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 127,9%);

  • готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 101,2% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 103,3%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 101,6%);

  • машин и оборудования, не включённых в другие группировки — 118,7% (февраль 2024 года к январю 2024 года — рост в 2,2 раза; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 101,8%).

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