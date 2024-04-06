В регионе снизились объемы производства мебели, химвеществ и компьютеров

В Калининградской области за минувший год упали объемы производства мебели, химических веществ, электрооборудования и компьютеров. К таким выводам пришли эксперты Калининградстата, опубликовавшие в пятницу, 5 апреля, доклад о социально-экономическом положении региона в январе-феврале 2024 года.
Снижение объемов выявлено на следующих производствах:
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напитков — 97,4% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 95,7%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 96,5%);
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электрического оборудования — 78,6% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 33,8%; февраль 2024 года к февралю 2023 года —79,4%);
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химических веществ и химических продуктов— 98,5% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 187,2%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 96,7%);
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компьютеров, электронных и оптических изделий — 81,4% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 182,1%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 110,9%);
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мебели — 86,0% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 116,5%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 82,9%).
При этом в трех последних случаях зафиксирован февральский рост по сравнению с январём 2024 года.
Уверенный рост в 2,1 раза показало металлургическое производство (февраль 2024 года к январю 2024 года — 142,6%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — рост в 2,5 раза); производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях выросло в 2,4 раза (февраль 2024 года к январю 2024 года — 125,7%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — рост в 2,7 раза); а также в 2,9 раза — автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (февраль 2024 года к январю 2024 года — рост в 4,4 раза; февраль 2024 года к февралю 2023 года — рост в 5,5 раза).
Эксперты называют и другие растущие направления обрабатывающих производств:
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пищевых продуктов — 111,9% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 101,4%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 118,7%);
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текстильных изделий— 105,0% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 109,2%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 116,9%);
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одежды — 125,1% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 136,4%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 169,1%);
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обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели — 100,3% (февраль 2024 года к январю 2024 года — рост в 11,5 раза; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 100,2%);
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бумаги и бумажных изделий — 112,6% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 79,8%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 103,7%);
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резиновых и пластмассовых изделий — 111,4% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 103,0%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 107,7%);
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прочей неметаллической минеральной продукции — 118,3% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 130,5%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 127,9%);
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готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 101,2% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 103,3%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 101,6%);
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машин и оборудования, не включённых в другие группировки — 118,7% (февраль 2024 года к январю 2024 года — рост в 2,2 раза; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 101,8%).