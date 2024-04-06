В регионе снизились объемы производства мебели, химвеществ и компьютеров

В Калининградской области за минувший год упали объемы производства мебели, химических веществ, электрооборудования и компьютеров. К таким выводам пришли эксперты Калининградстата, опубликовавшие в пятницу, 5 апреля, доклад о социально-экономическом положении региона в январе-феврале 2024 года.



Снижение объемов выявлено на следующих производствах:

напитков — 97,4% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 95,7%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 96,5%);

электрического оборудования — 78,6% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 33,8%; февраль 2024 года к февралю 2023 года —79,4%);

химических веществ и химических продуктов— 98,5% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 187,2%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 96,7%);

компьютеров, электронных и оптических изделий — 81,4% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 182,1%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 110,9%);

мебели — 86,0% (февраль 2024 года к январю 2024 года — 116,5%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — 82,9%).

При этом в трех последних случаях зафиксирован февральский рост по сравнению с январём 2024 года.

Уверенный рост в 2,1 раза показало металлургическое производство (февраль 2024 года к январю 2024 года — 142,6%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — рост в 2,5 раза); производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях выросло в 2,4 раза (февраль 2024 года к январю 2024 года — 125,7%; февраль 2024 года к февралю 2023 года — рост в 2,7 раза); а также в 2,9 раза — автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (февраль 2024 года к январю 2024 года — рост в 4,4 раза; февраль 2024 года к февралю 2023 года — рост в 5,5 раза).

Эксперты называют и другие растущие направления обрабатывающих производств: