Под Багратионовском пытаются вывести породу овец для прибалтийского климата

В Калининградской области собираются вывести породу черноголовых овец, максимально приспособленную для прибалтийского климата. Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, этим собираются заняться специалисты хозяйства «Локкенен» в поселке Яблочкино Багратионовского округа, которые специализируются на селекции породы полутонкорунных мясошёрстных овец с 2012 года.



«Это единственное овцеводческое предприятие в регионе, на котором используется искусственное осеменение овцематок, — рассказали в пресс-службе министерства. — Работы ведутся под научным руководством „Всероссийского научно-исследовательского института племенного дела“. У новой породы хорошо выражены мясные формы и нежная полутонкая шерсть».

Показатели откормочных и мясных качеств этих овец, как уточняется, приспособлены к разведению в Северо-Западном и Центральном федеральном округах.

«Уже в 2025 году специалисты хозяйства планируют оформить новую породу овец, максимально приспособленную к прибалтийскому климату. В перспективе „Локкенен“ намерен создать центр племенного овцеводства на базе своего породного достижения», — добавили в министерстве.