СМИ: бизнес предложил Минцифры запретить параллельный импорт техники

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Консорциум АНО «Вычислительная техника» предложил исключить из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов. Направленный в Минцифры документ имеется в распоряжении «Ведомостей», пишет издание.

Консорциум также предлагает давать российским вендорам и федеральным торговым сетям льготные кредиты, чтобы стимулировать производство и закупки техники для массового сегмента. Еще одно предложение — внедрить инструменты бюджетного софинансирования маркетинговых программ для продвижения отечественной техники в сегменте b2c и «поддержки позитивного образа отечественного оборудования» на федеральных ТВ-каналах.

Как отмечают «Ведомости», АНО ВТ, объединяет ряд крупных российских производителей электроники, в том числе «Аквариус», Yadro, Depo и др.



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