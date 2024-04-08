Калининградская область оказалась в конце рейтинга платежной дисциплины

Калининградская область заняла 72 место в рейтинге российских регионов по доле просроченных кредитов, подготовленном РИА Новости. 4,38% населения области имеют просроченную задолженность перед банками.



В течение года просрочка снизилась на 0,8%, ссудная задолженность на экономически активное население составляет 395 тысяч рублей.

Как отмечает издание, в целом платежная дисциплина российских заемщиков в 2023 году улучшилась почти во всех регионах. Меньше всего просрочек в Севастополе, Санкт-Петербурге и Ненецком автономном округе. Самые высокие показатели — в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ингушетии.