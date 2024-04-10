КСП выявила в регионе неэффективное использование 219 млн бюджетных рублей

В 2023 году контрольно-счетная палата Калининградской области выявила факты неэффективного использования государственных средств на 219,1 млн рублей. Об этом сообщил в среду, 10 апреля, зампредседателя ведомства Валерий Фролов на заседании комитета областного заксобрания по бюджету, налогам и финансам.



По его словам, «наибольший массив» средств пришелся на управление дорожного хозяйства Калининградской области. Речь идет об объектах, по которым была разработана проектно-сметная документация, но работы по ней не начались. «Причины нереализации совершенно разные. Где-то не поступили средства федерального бюджета, где-то не хватило собственных средств, где-то недобросовестные подрядчики и так далее. То есть затраты произведены — цель не достигнута», — пояснил Фролов.

Он отметил, что контрольно-счетная палата региона обратилась к областному правительству с предложением разработать порядок списания «подобного рода вещей».

В целом в 2023 году ведомство проверило бюджетные средства на 19,1 млрд рублей. Палатой установлено 742 нарушения и недостатка на общую сумму 73,4 млн, отметил Валерий Фролов. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился почти в два раза. Зампредседателя КСП добавил, что в доход областного бюджета возвращено 183,3 тысячи рублей. «Нецелевого использования средств областного бюджета не установлено», — уточнил Фролов.