Калининградский производитель макарон начал поставлять продукцию в ЕС

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Компания «Макаронные изделия Калининграда» наладила экспорт своей продукции в Чехию и Германию. Также калининградские макароны поставляются в Белоруссию. Об этом пишет портал «Руград», пообщавшийся с руководством фирмы.

Производственные мощности «Макаронных изделий» находятся в Калининграде. Линия рассчитана на выпуск 50 тонн продукции в месяц. В линейке «МИК» присутствуют как обычные макароны, так и макаронные изделия из полбы, макароны с добавлениями шпината, томатов и чернил каракатицы. При этом объемы экспортных поставок в Европу в компании не уточнили, отметив, что «в конце года контракты только подписаны, мы только в начале пути». 

В апреле 2024 года компания «Макаронные изделия Калининграда» вошла в число победителей регионального этапа конкурса «Экспортер года» в номинации «Прорыв года».

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