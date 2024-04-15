Властям Зеленоградска не удалось сдать в аренду землю под отель на Куршской косе

Администрации Зеленоградска не удалось продать с аукциона здание бывшей котельной на Куршской косе с правом аренды земельного участка площадью 3362 кв. м. сроком на 10 лет. На участие в торгах не было подано ни одной заявки. Соответствующая информация опубликована на сайте ГИС «Торги».

Начальная цена имущества составила 9,982 млн рублей Нежилое здание бывшей котельной расположено по адресу: п. Рыбачий, ул. Школьная, д.3, кадастровый номер — 39:05:020205:94, его площадь — 93,2 кв. м. Здание можно было приобрести в собственность с правом десятилетней аренды земельного участка с кадастровым номером 39:05:020205:534 общей площадью 3362 кв. м.

Согласно данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость объекта недвижимости — 1,22 млн рублей, кадастровая стоимость участка — 11,146 млн рублей. Назначение земли — «для размещения гостиниц».