Властям Зеленоградска не удалось сдать в аренду землю под отель на Куршской косе

Властям Зеленоградска не удалось сдать в аренду землю под отель на Куршской косе
Фото: torgi.gov.ru
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Администрации Зеленоградска не удалось продать с аукциона здание бывшей котельной на Куршской косе с правом аренды земельного участка площадью 3362 кв. м. сроком на 10 лет. На участие в торгах не было подано ни одной заявки. Соответствующая информация опубликована на сайте ГИС «Торги».

Начальная цена имущества составила 9,982 млн рублей Нежилое здание бывшей котельной расположено по адресу: п. Рыбачий, ул. Школьная, д.3, кадастровый номер — 39:05:020205:94, его площадь — 93,2 кв. м. Здание можно было приобрести в собственность с правом десятилетней аренды земельного участка с кадастровым номером 39:05:020205:534 общей площадью 3362 кв. м.

Согласно данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость объекта недвижимости — 1,22 млн рублей, кадастровая стоимость участка — 11,146 млн рублей. Назначение земли — «для размещения гостиниц».



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