Ставка субсидии на зарыбление заливов региона угрем за два года выросла вдвое

Ставку для расчета размера субсидии на зарыбление водных объектов Калининградской области угрем в 2024 году предлагается установить в размере 36,34 руб. за штуку. Соответствующий проект разработало агентство по рыболовству Калининградской области.

Согласно данным, размещенным на сайте агентства, в 2023 году ставка составляла 29 рублей за штуку, в 2022 году — 17,25 рублей за штуку. Таким образом, за два года она выросла более чем в два раза.

В феврале 2023 года руководитель агентства по рыболовству области Юрий Маслов говорил, что правительство Калининградской области планирует закрыть в течение нескольких лет внутреннюю потребность в угре с помощью поставок его личинок из Англии. По его словам, в 2021 году правительство сформировало обращение о предоставлении стекловидной личинки в рамках Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES).