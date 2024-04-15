Ставка субсидии на зарыбление заливов региона угрем за два года выросла вдвое

Ставка субсидии на зарыбление заливов региона угрем за два года выросла вдвое
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Ставку для расчета размера субсидии на зарыбление водных объектов Калининградской области угрем в 2024 году предлагается установить в размере 36,34 руб. за штуку. Соответствующий проект разработало агентство по рыболовству Калининградской области.

Согласно данным, размещенным на сайте агентства, в 2023 году ставка составляла 29 рублей за штуку, в 2022 году — 17,25 рублей за штуку. Таким образом, за два года она выросла более чем в два раза.

В феврале 2023 года руководитель агентства по рыболовству области Юрий Маслов говорил, что правительство Калининградской области планирует закрыть в течение нескольких лет внутреннюю потребность в угре с помощью поставок его личинок из Англии. По его словам, в 2021 году правительство сформировало обращение о предоставлении стекловидной личинки в рамках Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES).

«Органами CITES была одобрена программа зарыбления. И в прошлом году, несмотря на существующую ситуацию, из Англии к нам поступила личинка в количестве 151 килограмма», — заявил Маслов. Он уточнил, что предоставленные личинки были выращены выпущены в количестве 430 тысяч штук в Калининградский залив. Глава агентства также отметил, что эта работа рассчитана на длительный период — 12 лет.

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