Центробанк: в марте инфляция в Калининградской области была выше, чем по СЗФО

Годовая инфляция в Калининградской области в марте 2024 года немного снизилась, при этом оставаясь выше, чем по Северо-Западному федеральному округу. Это следует из информционно-аналитического комментария Центробанка.

«Годовая инфляция в регионе в марте 2024 года замедлилась до 8,30% после 8,50% в феврале. Главная причина замедления роста цен в регионе — расширение предложения отдельных непродовольственных товаров. Темп прироста цен в регионе оставался выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (7,37%) и в целом по стране (7,72%)», — уточнили в Центробанке.

По данным регулятора, цены на продукты в Калининградской области в марте выросли в годовом выражении на 9,64% после 9,35% в феврале. «В связи с исчерпанием собственных запасов некоторых овощей и фруктов на региональном рынке увеличились их поставки из зарубежных стран. При этом затраты на доставку товаров в регион повысились. В результате ускорился годовой рост цен на яблоки, а также капусту, морковь и свеклу», — пояснили в ЦБ. Стали быстрее расти цены на рис в годовом выражении на фоне сокращения предложения в странах-производителях и удорожания логистики.

В то же время годовой прирост цен на непродовольственные товары в марте уменьшился до 6,66% после 7,91% в феврале. В частности, по причине расширения предложения смартфонов на региональном рынке, связанного, в том числе, с открытием нового магазина китайского бренда, цены на мобильные телефоны стали расти медленнее в годовом выражении. Также уменьшились темпы прироста цен на новые отечественные автомобили на фоне роста их производства.

Между тем в некоторых городах области в марте повысилась плата за ремонт и содержание жилья в многоквартирных домах, стоимость аренды квартир также стала расти быстрее в годовом выражении. В совокупности эти факторы привели к увеличению годового темпа прироста цен на жилищные услуги в целом. Кроме того, ускорился рост цен на услуги гостиниц по причине увеличения турпотока.