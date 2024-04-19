Завод «Янтарь» запланировал реконструкцию и техперевооружение двух набережных

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На прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» планируют провести реконструкцию и техническое перевооружение двух достроечных набережных. Это следует из постановления администрации Калининграда о проведении общественных слушаний для информирования жителей о деятельности, подлежащей экологической экспертизе. Документ опубликован на сайте мэрии.

Как указано в постановлении, работы будут проводиться на достроечных набережных №№ 5 и 6. Речь идет о территории на левом берегу Преголи в 3,5 километра выше по течению от устья реки.

Общественные слушания по вопросу планируемых работ будут проводиться со 2 по 31 мая. Информацию о них должны разместить на сайте администрации по ссылке. Документы об оценке воздействия работ на окружающую среду также предполагается опубликовать на сайтах завода «Янтарь» и экспертной организации — научно-производственной фирмы «Экоцентр МТЭА».

В конце 2023 года сообщалось, что для ПСЗ «Янтарь» построят новый ремонтный плавучий док в рамках госпрограммы по перевооружению верфей. Калининградское предприятие подписало контракт с рыбинским заводом «Вымпел» на строительство конструкций для сооружения на 10 000 тонн. По оценке руководства «Янтаря», работы займут в общей сложности 2-2,5 года.

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