Завод «Янтарь» запланировал реконструкцию и техперевооружение двух набережных

На прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» планируют провести реконструкцию и техническое перевооружение двух достроечных набережных. Это следует из постановления администрации Калининграда о проведении общественных слушаний для информирования жителей о деятельности, подлежащей экологической экспертизе. Документ опубликован на сайте мэрии.



Как указано в постановлении, работы будут проводиться на достроечных набережных №№ 5 и 6. Речь идет о территории на левом берегу Преголи в 3,5 километра выше по течению от устья реки.

Общественные слушания по вопросу планируемых работ будут проводиться со 2 по 31 мая. Информацию о них должны разместить на сайте администрации по ссылке. Документы об оценке воздействия работ на окружающую среду также предполагается опубликовать на сайтах завода «Янтарь» и экспертной организации — научно-производственной фирмы «Экоцентр МТЭА».