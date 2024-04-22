В регионе фиксированный набор товаров и услуг оказался дороже, чем по России

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Калининградской области в марте составила 22 899,95 руб., увеличившись сравнению с декабрём прошлого года на 1,28%. При этом в среднем по России данный набор обходится в 21 801,27 руб. (+ 1,82%). Такие данные опубликовал Калининградстат.

Калининградская область среди всех регионов России — на 16-й позиции. Дороже всего фиксированный набор обходился в Чукотском автономном округе — 35 864,83 руб. На 2-м месте в марте находился Камчатский край — 33 380,49 руб., на 3-м месте Москва — 32 010,08 руб. Самая низкая стоимость набора в марте зафиксирована в Мордовии — 18 660,79. Также в тройку регионов с наиболее доступным набором потребительских товаров и услуг вошли Астраханская и Пензенская области (18 761,94 и 18 762,08 руб. соответственно).

Отметим, что стоимость набора в СЗФО выше среднероссийских показателей — 23 313,72 руб. Самая высокая цена в марте зафиксирована в Мурманской области — 25 123,59 руб. На втором месте Санкт-Петербург (24 587,26 руб.), на третьем Архангельская область (24 313,65 руб.).