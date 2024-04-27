Депутаты Госдумы предложили запретить организацию обращения криптовалюты в РФ

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Группа депутатов Госдумы предложила запретить с 1 сентября 2024 года организацию обращения криптовалюты в России, сделав исключение только для майнеров, майнинг-пулов и проектов Банка России в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Как пишет РБК, об этом говорится в обновленной редакции законопроекта № 237585-8, который внесен в Госдуму.

В числе инициаторов законопроекта, в частности, председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку депутат от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Анатолий Аксаков, Ярослав Нилов из ЛДПР, лидер «Новых людей» вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, член ЕР экс-вице-премьер Алексей Гордеев и др.

Под «организацией обращения» в законопроекте подразумевается оказание услуг, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому. Кроме того, согласно законопроекту «запрещается реклама цифровых валют и реклама организации обращения цифровой валюты».

Сейчас на территории России есть запрет на расчеты в криптовалюте, но нет запрета на ее обращение.



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