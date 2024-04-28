Экономисты заявили о стагнации промышленной и инвестиционной активности в России

В России наблюдается стагнация промышленной и инвестактивности, а рост потребительского спроса замедляется из-за высоких процентных ставок. К такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в апрельском обзоре экономической ситуации в стране, пишет «Коммерсант».

«В целом следует констатировать сохранение стагнационной тенденции по меньшей мере с середины 2023 года. В большей части основных видов деятельности переход к стагнации либо уже произошел, либо все сильнее просматривается», — отмечают аналитики центра, подчеркивая, что формирующиеся тренды внушают опасения, а стоящие перед Россией долгосрочные вызовы требуют решений «здесь и сейчас».

Стагнация наблюдается из-за исчерпания прежних «идей роста» и ужесточения условий кредитования, считают экономисты. Еще одним серьезным препятствием являются западные ограничения на импорт из-за спецоперации на Украине.

Напомним, 26 апреля Центробанк сохранил действующую с середины декабря ключевую ставку на уровне 16%, заявив при этом о более продолжительном периоде поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. .