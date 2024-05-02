Власти региона надеются включить Храброво в Воздушный шёлковый путь

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Власти Калининградской области хотели бы, чтобы Китай рассмотрел возможность включения аэропорта «Храброво» в проект «Воздушный шёлковый путь». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал губернатор Антон Алиханов. По его словам, «Храброво» стал вторым аэропортом в Северо-западном федеральном округе по грузопотоку (12,5 тыс. тонн в 2023 году).

«Такими темпами мы скоро догоним „Пулково“. Так что тут хорошие перспективы. Я надеюсь, что нам удастся договориться с китайцами с учётом седьмой степени „свободы неба“. Нам не нужно отдельно получать согласование на прилёт международных рейсов, а нужно только прямое согласие самого аэропорта. Мы исходили из того, что китайские и компании из других азиатских стран могли бы использовать дешёвый — относительно европейских цен — авиакеросин, прилетать сюда, создавать здесь консолидационные склады и работать уже как на российский, так и на европейский рынок», — сказал Алиханов.

«Мы хотели бы, чтобы Китай рассмотрел возможность включения „Храброво“ в проект „Воздушный шёлковый путь“. У нас сейчас был с визитом вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который возглавляет российско-китайскую межправительственную комиссию, и мы с ним этот вопрос обсудили. Сейчас готовим материалы, чтобы поднять этот вопрос с партнёрами», — добавил глава региона.

Калининградская область также начала получать поставки из Китая по Северному морскому пути. Первое судно пришло в Балтийск 6 октября.

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