Власти: землю семьи Лужкова в Озёрском округе выкупает агрохолдинг

Земли частного конного завода «Веедерн», расположенного в Озёрском районе, планирует купить местный агрохолдинг. Об этом губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил в интервью «Ведомостям».



«Сейчас эти земли в сделке, они принадлежат семье Юрия Михайловича [Лужкова]. И один из крупных местных агрохолдингов планирует купить этот земельный массив, будет его использовать. Как сделка закроется, сразу вам расскажут, кто купил», — сказал Алиханов.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков начал восстанавливать старинный конезавод «Веедерн», принадлежавший его жене Елене Батуриной, в 2012 году, вскоре после отставки. В агрохолдинге впоследствии также разводили овец, выращивали гречиху и грибы, занимались производством сыра, мёда, перепелиных яиц и мяса.

Первый урожай гречки в 2015 году полностью выкупили региональные власти и продавали населению по «социальной цене» в 39 рублей. В 2018 году Лужков признавался, что его бизнес в Калининградской области убыточен и говорил о планах поставлять выращенную в Калининградской области гречку в Москву. После смерти Лужкова посевы в его хозяйстве сократились, но предприятие сохранилось. В 2022 году сообщалось о том, что региональный минсельхоз договаривается о перезапуске завода.