Минэк прогнозирует к 2027 году средние зарплаты в России свыше ста тысяч рублей

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Средние зарплаты россиян превысят 100 000 рублей к 2027 году. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2025–2027 гг., сообщает телеграм-канал «Ведомостей».

«Согласно базовому варианту прогноза Минэка, в 2024 году зарплаты прибавят почти 10 000 рублей по сравнению с прошлым годом и приблизятся к 84 000 рублей (+13,6%). Но затем темп роста начнет замедляться. В 2025 году показатель достигнет 90 000 рублей (+8,4%), а в 2026 году — 97 039 рублей (+7%). В конце прогнозного периода, в 2027 году, зарплата достигнет 103 403 рублей (6,6%)», — говорится в сообщении.

В свою очередь экономист и профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов считает, что компании уже уперлись в потолок роста фонда оплаты труда, дальше повышать зарплаты невозможно, и поэтому зарплатная гонка должна скоро закончиться. По мнению Сафонова, рост фонда оплаты труда сейчас напрямую зависит от уровня инфляции и роста цен на продукт, который выпускает компания.

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