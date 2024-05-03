В марте поездка в Белоруссию обогнала по стоимости путешествие в Турцию

В марте на первой строчке рейтинга самых подорожавших в регионе услуг оказались поездки в Белоруссию. По сравнению с февралём цена выросла на 29,56%, составив в среднем порядка 63 тыс. рублей. В Турцию в марте можно было отправиться за 61,5 тыс. рублей (+20%). Данные приводит Калининградстат.



На второй позиции в рейтинге оказался перелёт в экономическом классе, ставший дороже на 26%. 1000 км пути обходятся в среднем в 5800 рублей. Также в топ-5 самых подорожавших услуг вошло проживание в гостиницах с рейтингом 2 и 3 «звезды», выросшее в цене на 25 и 22% соответственно. Сутки проживания в таких отелях обходились в 1400 и 2200 рублей.

Больше всего подешевела в марте, по данным Калининградстата, поездка в такси. Стоимость услуги снизилась на 4%, составив в среднем 48 рублей за километр. В рейтинг также вошли путешествие в Объединённые Арабские Эмираты (-1,7%), плата за пользование потребительским кредитом (-1,6%), годовой полис добровольного страхования жилья от стандартных рисков (-1,6%) и билет в кинотеатр (-1,4%).

В годовом выражении самыми подорожавшими услугами стали наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах (+104%), поездка в Белоруссию (+66%), аренда двухкомнатной квартиры (+38%), пересылка простой посылки (+38%) и проезд в плацкартном вагоне фирменного поезда (+32%).

Больше всего подешевели за год поездка в ОАЭ (-16%), годовые полисы КАСКО и ОСАГО (-14 и 6% соответственно), услуги организатора проведения торжеств (-2%) и начальный курс обучения вождению легкового автомобиля (-0,6%).