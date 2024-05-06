Калининградские зарплаты оказались на 20 тысяч рублей ниже общероссийских

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В Калининградской области среднемесячная номинальная заработная плата (без выплат социального характера) в январе-феврале составила 56 496 рублей. По России этот показатель равен 76 975 рублей, сообщает Калининградстат.

Согласно данным службы, по отношению к январю-февралю 2023 года рост среднемесячной номинальной зарплаты в Калининградской области составил 17,4%, в целом по России — 18,3%. «Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в феврале 2024 года составила 109,5% к уровню февраля 2023 года и 99,8% — к уровню января 2024 года», — отмечается в докладе.

Самые высокие начисленные зарплаты, по подсчетам Калининградстата, были в финансовой и страховой сфере (120 490 руб.), рыболовстве и рыбоводстве (82775 руб.), деятельности в области информации и связи (82034 руб.), добыче полезных ископаемых (74072 руб.).

В конце марта в государственных центрах занятости состояли на учете 4081 человек (в марте прошлого года — 5735).

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