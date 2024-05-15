Минтруд РФ хочет увеличить в следующем году прожиточный минимум почти на 15%

Прожиточный минимум в России 2025 году хотят увеличить до 17 733 руб., что на 14,8% больше, чем в текущем году. С таким предложением выступает Министерство труда РФ, пишет «Интерфакс».

«Прожиточный минимум (ПМ) на 2025 год предлагается увеличить до 17 733 руб. на душу населения, для трудоспособного населения — 19 329 руб., пенсионеров — 15 250 руб., детей — 17 201 руб. Это на 14,8 % выше, чем в 2024 году», — уточняется в сообщении ведомства.

В Минтруде отметили, что годовой рост ПМ на душу населения составит 2 280 руб., для трудоспособного населения — 2 485 руб., для пенсионеров — 1 960 руб., для детей — 2 212 руб.

В 2024 году прожиточный минимум в России составляет 15 453 руб. — на душу населения, 16 844 руб. — для трудоспособного населения, 14 989 руб. — на детей, 13 290 руб. — для пенсионеров.