В Калининградской области начали производить несколько видов соли (фото)

Скриншоты из видео в Telegram-канале минсельхоза Калининградской области

В Зеленоградском округе Калининградской области начали производить несколько видов соли. Производством занялась компания «Варница», сообщили в минсельхозе Калининградской области.



«В год они намерены вырабатывать до 400 тысяч тонн соли. В производстве задействованы современные отечественные технологии и оборудование», — говорится в сообщении. Речь о пищевой, технической, таблетированной, а в перспективе — и фармакопейной соли, которая используется в медицине.

«В Калининградском регионе есть залежи именно подземные солевые, которые находятся в солевых пластах, — рассказал представитель учредителей ООО „Варница“ Дмитрий Зырянов, — Мы работаем на неочищенных рассолах, то есть рассолы все, которые поднимаются из недр, приходят сразу на предприятие. В этом наша уникальность. <...> Добыча соли происходит на глубине 800 метров, то есть пробуривается скважина, туда подаётся вода, соответственно, солевой пласт растворяется и образуется солевой раствор, который дальше идёт на нашу технологическую линию».

Максимальная мощность производства — 600 тонн соли в сутки. На предприятии существует собственная лаборатория, которая следит за качеством производимой продукции.

Проект реализуется в области с 2015 года. Объём инвестиций оценивается в 2,5 млрд рублей. Изначально завод обещали запустить в 2017 году. Осенью 2021 года облвласти сообщали о начале пуско-наладочных работ и тестового производства продукции. На проектную мощность в 400 тыс. тонн соли в год предприятие планировали вывести в 2022 году.