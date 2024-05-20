Аналитики подсчитали, когда в Калининграде будут зарабатывать по 100 тыс. руб.

Калининградская область заняла 68-е место в рейтинге динамики зарплат, подготовленном РИА Новости. По данным аналитиков, больше половины населения региона будет получать зарплату 100 тыс. руб. и более (с учетом покупательной способности в регионе) не ранее, чем через 9,2 года.



Быстрее всего к таким зарплатам придут жители Ямало-Ненецкого автономного округа — это займет у всего полгода. Хорошие темпы роста также показывают Чукотский автономный округ и Магаданская область — здесь работники будут получать столько же примерно через три года. Замыкают рейтинг Дагестан, Чечня и Ингушетия — они приблизятся к этому уровню заработков через 13, 16 и 18 лет соответственно.