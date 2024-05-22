Калининградстат назвал наиболее подорожавшие и подешевевшие в апреле продукты

Калининградстат опубликовал данные о динамике цен на продовольственные товары в апреле. Статведомство уточнило перечень продуктов, цена на которые заметно выросла либо так же ощутимо снизилась.

Среди подорожавших за месяц продовольственных товаров оказались сезонные продукты. На первом месте в апреле была морковь, прибавившая с марта в цене 23,88% (94.74 руб./кг). Свёкла, оказавшаяся на второй строчке, стала дороже на 22,30% (84.97 руб.). Третье место занял картофель, выросший в цене на 11,99% до 33.44 руб. Четвертое место получил чеснок, подорожавший на 9,14% — до 438, 23 руб. На пятом месте — фруктово-ягодные консервы для детского питания, цена которых выросла на 7,39% и достигла 712.23 руб. за килограмм.

Что касается наиболее подешевевших в апреле продуктов, то здесь лидируют огурцы, цена на которые снизилась на 11,85% и достигла 240.72 руб. за килограмм. Мясо индейки стало дешевле на 3,01% (416.89 руб.), на свинину, кроме бескостного мяса, — на 2,91% (279.64 руб.). Икра лососёвых рыб стала дешевле на 1,96% (6 224,08 руб./кг), майонез — на 1,70% (325,94 руб./кг).