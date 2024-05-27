Минэк: малый и средний бизнес обеспечивает работу 218 тысяч жителей региона

В Калининградской области в настоящее время зарегистрированы более 57 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают занятость свыше 218 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на министра экономического развития, промышленности и торговли региона Веронику Лесикову.



«Регион традиционно входит в число лидеров рейтинга вовлеченности населения в малый и средний бизнес. В 2023 году Калининградская область заняла в этом исследовании 8-е место, показав участие в предпринимательстве 44,6% занятых в экономике», — сообщает пресс-служба.

В марте этого года ВЭБ.РФ включил Калининград в число российских городов, жители которых готовы начать своё дело — в ходе опроса более 25% респондентов сообщили, что хотят открыть свое дело в течение 1-3 лет. В других городах, как отмечает пресс-служба правительства, такое желание высказали в среднем менее 23% респондентов.

Кроме того, как утверждает ВЭБ.РФ в Калининграде сохраняют активность более 84% компаний, зарегистрированных несколько лет назад. В других городах этот показатель в среднем составляет 67%.