«Коммерсант»: РПЦ предлагает запретить товарные знаки с религиозной символикой

Русская православная церковь и Роспатент подготовили законопроект о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой или семантикой, пишет издание «Коммерсант». Также поправки запрещают использовать религиозные коннотации для фирменного наименования коммерческих организаций.



Руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) рассказала изданию, что поправки к Гражданскому кодексу разработаны совместно с Роспатентом.

«Использование обозначений с религиозной символикой (семантикой) в качестве товарных знаков может привести к оскорблению чувств верующих,— заявила игуменья Ксения.— В любом случае регистрация соответствующего товарного знака будет противоречить принципам морали». Глава юрслужбы РПЦ привела такие примеры: «Выпускаются вина „Душа монаха“, „Исповедь грешницы“, продаются сигареты „Saint George“ (Святой Георгий), для реализации средств гигиены зарегистрирован товарный знак „Кроткая монашка“, а для алкогольной продукции — „Церковные обряды“. За частной организацией зарегистрирован товарный знак „Батюшка онлайн“».

Инициативу православных поддерживают представители других конфессий.

Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму до конца весенней сессии — об этом сообщил заместитель главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков.