Калининградская область заняла 65 место в рейтинге благосостояния российских семей

В рейтинге по уровню благосостояния российских семей Калининградская область оказалась на 65 месте из 85-ти (данных по новым регионам РФ не представлено). Это следует из аналитики РИА Новости.

«Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчет производился путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи», — пояснило информагентство. Также были представлены результаты расчетов для семей с одним ребенком.

Согласно представленным данным, в 2023 году в Калининградской области потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов составлял 27 тысяч 829 рублей. В семьях с одним ребенком финансовая ситуация была более оптимистичной: у них оставалось 42 тысячи 679 рублей.

Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей среди российских регионов в 2023 году стали Ямало-Ненецкий округ (остаток 141 260 руб. в семьях с двумя детьми и 159 614 руб. — в семьях с одним ребенком), Москва (102079 руб. и 115762 руб.) и Ханты-Мансийский округ — Югра (93516 руб. и 112381 руб.). На последнем месте рейтинга благосостояния российских семей оказалась Кабардино-Балкария (-1732 руб. и 16712 руб.). Также в конце рейтинга расположились Ингушетия (2662 руб. и 18989 руб.) и Чечня (4786 руб. и 20252 руб.).