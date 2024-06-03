Калининградская область заняла 65 место в рейтинге благосостояния российских семей

Все новости по теме: Семья

В рейтинге по уровню благосостояния российских семей Калининградская область оказалась на 65 месте из 85-ти (данных по новым регионам РФ не представлено). Это следует из аналитики РИА Новости.

«Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчет производился путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи», — пояснило информагентство. Также были представлены результаты расчетов для семей с одним ребенком.

Согласно представленным данным, в 2023 году в Калининградской области потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов составлял 27 тысяч 829 рублей. В семьях с одним ребенком финансовая ситуация была более оптимистичной: у них оставалось 42 тысячи 679 рублей.

Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей среди российских регионов в 2023 году стали Ямало-Ненецкий округ (остаток 141 260 руб. в семьях с двумя детьми и 159 614 руб. — в семьях с одним ребенком), Москва (102079 руб. и 115762 руб.) и Ханты-Мансийский округ — Югра (93516 руб. и 112381 руб.). На последнем месте рейтинга благосостояния российских семей оказалась Кабардино-Балкария (-1732 руб. и 16712 руб.). Также в конце рейтинга расположились Ингушетия (2662 руб. и 18989 руб.) и Чечня (4786 руб. и 20252 руб.).


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter