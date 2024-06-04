Корпорация Starbucks подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков

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Свернувшая в 2022году свою деятельность в России компания Starbucks Corporation подала в Роспатент восемь заявок на регистрацию товарных знаков. Об этом сообщает телеграмм-канал «Ведомостей» со ссылкой на базу Роспатента.

«Речь идет о знаках по 21, 30, 35 и 43-му классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — для кофе моментального приготовления, приготовления напитков и пищи для употребления на месте, администрирования программы лояльности и др. Компания намерена зарегистрировать по этой классификации бренды Starbucks, Starbucks coffee, „Старбакс кофе“, frappuccino и др», — уточняется в сообщении.

По мнению опрошенных изданием аналитиков, подача заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков подтверждает заинтересованность Starbucks Corporation в том, чтобы иметь возможность вернуться в Россию «под привычными потребителю» брендами. В то же время возникает риск аннулирования ее действующих товарных знаков в связи с их неиспользованием по заявлению заинтересованного лица.

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