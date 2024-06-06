Глава Минфина о повышении минимальных цен на водку: «Очень надеюсь, с 1 июля»

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Минфин рассчитывает, что минимальные цены на водку, коньяк и бренди в России повысятся с 1 июля этого года. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2024, пишет «Интерфакс».

«Очень надеюсь, с 1 июля», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Как уточнил Сазонов, данное решение зависит от позиций Минэкономразвития и Минюста.

«Понятно, что 1 июня мы уже пропустили, предлагаем с 1 июля, а дальше будет зависеть от позиции Минэкономразвития и Минюста», — отметил он.

В апреле Минфин опубликовал приказ, в котором предлагалось с 1 июня повысить минимальные цены на водку, а также бренди и коньяк. Минимальная розничная цена водки составит 299 рублей за 0,5 литра, бренди — 403 рубля, коньяка — 556 рублей за 0,5 литра.

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