Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

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Совет директоров Банка России 7 июня 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

«Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — говорится в сообщении.

Для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле, отмечают в ЦБ. Согласно прогнозу Банка России, c учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернётся к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2024 года.

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