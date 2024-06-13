Лапин предложил Венгрии использовать морские порты Калининградской области

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В Калининграде с визитом побывали генконсул Венгрии в Санкт-Петербурге Виктор Седеркени и атташе по экономическим вопросам Шандор Капитань. Они обсудили с властями региона перспективы развития сотрудничества между венгерскими и калининградскими предпринимателями. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской торгово-промышленной палаты.

Президент КТПП Феликс Лапин предложил венгерской стороне использовать логистические возможности Калининградской области — морские порты и железнодорожный хаб, преимуществом которого является наличие европейской колеи. Также он предложил рассмотреть создание в Калининградской области производств, перерабатывающих венгерское сырье, предприятий по производству протезов, медицинских препаратов.

В свою очередь Виктор Седеркени передал Лапину коммерческие предложения венгерских предприятий. Речь идёт о поставках продуктов питания, не подпадающих под санкции, семенного материала, косметики, оборудования для переработки отходов.

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