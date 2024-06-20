В регионе вновь подорожал фиксированный набор товаров и услуг

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Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Калининградской области в мае 2024 года составила 23 338,51 руб. По сравнению с декабрём 2023 года она увеличилась на 3,22%, сообщил Калининградстат.

Среди всех регионов России Калининградская область заняла 15 место по стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В среднем по стране показатель составляет 22 145,59 руб. (+ 3,43% по сравнению с декабрём 2023 года).

Дороже всего фиксированный набор обходился в Чукотском автономном округе — 36 014,22 руб. На 2 месте в мае находился Камчатский край — 33 687,28 руб., на 3-м месте Москва — 32 680,62 руб. «Соседями» Калининградской области в мае стали Республика Коми — 23 630,35 руб. и Республика Карелия — 23 139,17.

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