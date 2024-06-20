На линию Санкт-Петербург — Калининград вышел контейнеровоз повышенной вместимости

На линию Санкт-Петербург-Калининград поставлен контейнеровоз повышенной вместимости. Об этом сообщает телеграм-канал «Паромное сообщение Балтийск — Усть-Луга».

«Транспортная группа FESCO в рамках развития внутрироссийских морских перевозок увеличила на 39% контейнерную вместимость регулярной каботажной линии между Санкт-Петербургом и Калининградской областью <...>. На смену контейнеровозу „ФЕСКО Нагаево“ вместимостью 508 TEU поставлено судно „ФЕСКО Наварин“ контейнерной вместимостью 707 TEU», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «ФЕСКО Наварин» также может перевозить до 150 рефрижераторных контейнеров, а его ледовый класс соответствует стандартам, необходимым для работы в Балтийском море. Первая отправка контейнеровоза из порта Санкт-Петербург состоялась 19 июня.